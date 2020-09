PvdA Smallingerland maakt zich zorgen over jongerenoverlast in centrum Drachten

Volgens de PvdA komen er de laatste tijd regelmatig berichten binnen van overlast door jongerengroepen in het centrum van Drachten het gaat daarbij om vandalisme en intimidatie. Voorbijgangers zouden verbaal en door het afsteken van vuurwerk geïntimideerd worden.

De fractie wil daarom weten van het college of deze jongeren in beeld zijn, of er met ouders gepraat wordt en of het college met plannen bezig is om de overlast aan te pakken. De partij wil daarnaast weten of het college mogelijkheden ziet om de jongeren alternatieven voor hun sociale behoeften te bieden, nu dat deel van hun leven door de coronacrisis voor een deel stilligt.