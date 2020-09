PvdA maakt zich zorgen over jongerenoverlast in centrum Drachten; ouders er ook bij betrekken

Volgens de PvdA komen er de laatste tijd regelmatig berichten binnen van overlast door jongerengroepen in het centrum van Drachten. Het gaat daarbij om vandalisme en intimidatie. Voorbijgangers zouden verbaal en door het afsteken van vuurwerk geïntimideerd worden.

Volgens Anton Pieters, fractievoorzitter van de PvdA Smallingerland gaat het niet om één groep: "We schatten in dat er zes of zeven groepen zijn en die gaan door het hele centrum, maar ook door de rest van Drachten heen."

Hormoonhuishoudingen op straat

De PvdA wil ook graag de ouders van de jongeren erbij betrekken. "We zouden wel graag zien dat er wat van die jongens of meisjes, - want die zijn erbij hoor, het zijn complete hormoonhuishoudingen die op straat vliegen - maar dat die een keer opgepakt worden en dat de ouders erbij geroepen worden. Het zou best kunnen zijn dat de ouders geen idee hebben dat hun oogappeltjes met vuurwerk in het centrum zijn." Pieters heeft de oplossing niet, maar hij en zijn partij willen graag meedenken, ook met de jeugd.

Zijn fractie wil daarom van het college weten of deze jeugd in beeld is, of er met de ouders gepraat wordt en of het college met plannen bezig is om de overlast aan te pakken. De partij wil daarnaast weten of het college mogelijkheden ziet om de jeugd alternatieven voor hun sociale behoeftes te bieden, nu dat deel van hun leven door de coronacrisis voor een deel stilligt.