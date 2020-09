Ernstig zieke kunstenaar Beb Mulder neemt afscheid van zijn schilderijen

Voor Anke Mulder is het soms lastig om te zien dat de schilderijen van haar man verkocht worden. "Met sommige werken heb ik een sterke persoonlijke band en dat het weggaat is wel jammer. Het voelt als een afscheid. Voor zichzelf is het anders. Hij is er laconiek onder. Wanneer Beb een schilderij klaar heeft, dan is het ook klaar. Hij hecht zich er dan niet meer aan. Zijn werk is klaar en dan moeten de mensen het verhaal verder vertellen."

Zoals Hans en Anita Andringa die uren in het atelier struinen op zoek naar een echte Beb Mulder. Ze vinden een groot doek "vol met kleur en beweging. Veel rood met blauw en wat geel. Ik kan er heel lang naar kijken", zegt Andringa die het schilderij in de woonkamer gaat ophangen. "Beb Mulder zal door zijn kunst niet vergeten worden."