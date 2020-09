Jelle Attema, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra winnen Oldehovepartij

Het partuur van Jelle Attema, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra heeft zondagmiddag de Aldehoupartij in Leeuwarden gewonnen. Ze waren in de finale van de laatste wedstrijd van het seizoen met 5-3 6-2 te sterk voor het partuur van Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Steenstra werd in Leeuwarden tot koning uitgeroepen.

Koning Tjisse Steenstra in gesprek met verslaggever Geert van Tuinen: