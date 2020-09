Grasbaanracer Pijper plaatst zich voor WK-races in 2021

"Het is wel even lekker om een keer op eigen grond te rijden", zegt Pijper na afloop van de race. "Het ging hartstikke mooi en ik ben blij dat ik er bijzit volgend jaar. Ik zit nu al een dikke 22 of 23 jaar direct in het WK, dus dat wil ik nog wel even doorzetten."

Het seizoen is door het coronavirus dit jaar een stuk korter dan anders. Er staat daardoor nu nog maar een wedstrijd op het programma. Die is volgende week in Polen. "Ik hoop dat we in Polen een beetje erbij kunnen doen en dat ik weer op het podium sta", zegt Pijper.