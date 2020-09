Partuur Tuinenga wint generale voor Dames PC in Goënga

Eenvoudige halve finales

Het partuur van Bruinsma nam het in de halve finale op tegen Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Zij waren geen partij voor het partuur van Bruinsma: 5-1 6-2. Ook het partuur van Tuinenga had met 5-0 6-2 bijna een walkover in de halve finale tegen Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma.

De finale was met 5-2 en 6-2 een prooi voor het partuur van Tuinenga. Margriet Bakker maakte de wedstrijd met een bovenslag af. De kleine premie ging met 5-3 6-4 naar het partuur van Serena Hovenga.

Bekijk hieronder de reactie van Ilse Tuinenga: