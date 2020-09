'Vlielanello ontploft': voetbalclub VSV'31 scoort voor het eerst in de geschiedenis

In januari maakte Omrop Fryslân een reportage over VSV'31. Het voetbalteam van Vlieland stond toen stijf onderaan. Na jaren geen eerste elftal te hebben gehad, deden ze weer mee in de competitie. Maar ze kregen 91 doelpunten tegen. De nieuwe trainer Kerst Heida moest daar verandering in brengen.

In het laatste seizoen stond de eindstand op 111 doelpunten tegen.

In 2018 werd voor het eerst in de geschiedenis een officiële voetbalwedstrijd gespeeld op Vlieland. De jeugd van SDS Easterein hat toen de primeur tegen VSV'31.