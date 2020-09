Cambuur Sjoernaal: Puntenverlies tegen hekkensluiter TOP Oss

SC Cambuur is voor de tweede week op rij tegen puntenverlies opgelopen. Tegen hekkensluiter TOP Oss werd met 2-2 gelijkgespeeld door de ploeg van trainer Henk de Jong. De Leeuwarders kunnen momenteel moeizaam omgaan met de druk die er op de ploeg ligt, volgens De Jong. In het Cambuur Sjoernaal ook meer over Israëlische interesse voor verdediger Kellian van der Kaap. Maakt hij het seizoen wel af in Leeuwarden?

Bekijk hieronder het nieuwe Cambuur Sjoernaal: