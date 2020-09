Schrijver Mindert Wijnstra heeft niet lang meer te leven: "Het is goed geweest"

"Je leeft ernaar toe", zegt Wijnstra als hem gevraagd wordt naar hoe hij tegen de dood aankijkt. "Het is een proces waar je in zit. En dat is zwaar, maar ik heb me er nu bij neergelegd." De kanker was er al een tijd: vier jaar geleden kreeg hij de diagnose, maar het ging eigenlijk heel goed. "Hij stond nog midden in het leven", zegt dochter Babs Wijnstra. "Hij deed mee aan het project 'schrijver op school', werd nog ingehuurd als verhalenverteller en was nog bezig met het schrijven van een boek."

Beroerte

In februari kreeg Wijnstra een herseninfarct. Het ging snel achteruit met zijn gezondheid. Hij kon niet meer staan of lopen, en ook zijn stem werd zwak. Toen corona zijn intrede deed in Nederland, verbleef Wijnstra in Bloemkamp om te revalideren. Drie dagen lang kreeg hij geen bezoek van familie en vrienden en toen Babs hem toch bezocht, zag ze dat het nog slechter met hem ging dan voorheen. Babs besloot hem dezelfde dag nog naar huis te halen en een dag later ging Bloemkamp helemaal in lockdown. "Dat was net op tijd. En eigenlijk hebben we hem naar huis gehaald om te sterven: we hebben ook afscheid genomen, maar hij kwam de crisis te boven en hij is er nog."

Samen met vriend en schrijver Thys Wadman kon Mindert Wijnstra zijn laatste boek nog afmaken: Jesse. "Het is mijn beste boek geworden. Het vloeide uit mijn pen."