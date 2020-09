SC Heerenveentrainer geniet na van succesvolle wedstrijd: "Ik ben er superblij mee"

Jan Paul van Hecke was blij dat hij op het veld mocht staan. Was het een droomdebuut? "Als je wint, is het altijd mooi." Op de training vrijdag hoorde hij dat hij in de basis stond. "Ik was blij met het vertrouwen van de trainer."

Tijdens de wedstrijd liet hij ook van zich horen mei coachende opmerkingen. "Ik vond dat we scherp moesten blijven. We zijn tot de laatste minuut vol gegaan." Aan het eind bleef hij even op het veld liggen na een kopduel. "Het deed even pijn, maar het was ook de laatste minuut dus ik dacht ik blijf even liggen."