SC Heerenveen aan kop in eredivisie na overwinning op Fortuna Sittard

Na een kwartier had de Friese club al een voorsprong op het Limburgse scorebord door een doelpunt van Oliver Batista Meier. Na een knappe aanval via Joey Veerman, Mitchell van Bergen en Henk Veerman was de Bayern München-huurling het eindstation. Diezelfde Batista Meier werd na een klein half uur onderuit gehaald in het strafschopgebied. De penalty die hieruit volgde werd benut door Joey Veerman: 0-2.

Daar bleef het niet bij voor de Friezen in de eerste helft. Ook Henk Veerman deed nog een duit in het zakje. De spits kon een voorzet van Arjen van der Heide aannemen om daarna met een snoeiharde uithaal te komen, waardoor het er voor de pauze alleen maar rooskleuriger kwam uit te zien voor SC Heerenveen.

Trainer Johnny Jansen over de wedstrijd: