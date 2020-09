Weer geen winst voor Cambuur: "Het is net alsof we onszelf een bepaalde druk hebben opgelegd"

Volgens Erik Schouten deed Cambuur het simpelweg niet goed genoeg in de wedstrijd tegen TOP Oss. Ook noemt hij de strijdvaardigheid van de tegenstander, wat uiteindelijk voor de 2-2 zorgde. "Misschien moet er ook bij ons gewoon een tandje bij", zo laat hij weten. "We moeten gewoon allemaal naar onszelf kijken. Het was gewoon niet goed genoeg, we hebben gewoon nog veel te doen."

Al in de eerste helft werden Doke Schmidt en Sven Nieuwpoort vervangen door Erik Schouten en Ragnar Oratmangoen. Dat zorgde ervoor dat Cambuur al wat beter in de wedstrijd kwam. Maar Schouten zegt hierover: "Het is lullig dat we die jongens zo laten vallen die er uit worden gehaald. Het is nooit leuk om zo snel gewisseld te worden, dat mogen we ons zelf wel aanrekenen."

Wankele positie

Bovendien was het voor het eerst dat Schouten weer meespeelde. Eerder was hij geblesseerd aan zijn achillespees. "Het was wel zwaar natuurlijk, ik heb zo lang niet gespeeld. Gelijk een uur meedoen was niet de bedoeling, maar ik ben blij dat ik erbij ben. Alleen had ik liever een halfuurtje gespeeld."

Cambuur staat nu in de derde in de competitie, maar met nog maar zeven punten is die positie wankel. "Ik maak me niet direct zorgen, maar het is gewoon vervelend. Juist tegen zo'n club moet je punten pakken en dat doen we vandaag niet, dat is gewoon dramatisch."

Druk van afgelopen jaar

"Het is net alsof we onszelf een bepaalde druk hebben opgelegd", zegt trainer Henk de Jong. "Vorig jaar zijn we als eerste geëindigd. In plaats van dat het ons kracht geeft dat we zo goed waren, worden we stil in wedstrijden", zegt de trainer. "Dat is iets wat ik totaal niet ken van mijn ploeg."

Volgens de trainer zit de hele ploeg niet op het niveau, omdat de spelers ook op individueel niveau niet op hun sterkst zijn. "Er zijn ook spelers die er eigenlijk bovenuit zouden moeten steken. Kijk je naar centraal achterin, dan moet Mac-Intosch veel beter, veel sneller. Zo is het op meerdere posities."

De routiniers zouden de jonge spelers door de wedstrijd heen moeten helpen, maar ook bij hen zag de Jong niet het niveau van afgelopen jaar. Maar hij ziet ook dat TOP Oss eenvoudigweg betere kansen kreeg toegespeeld. "Zij hadden de betere kansen. Door opportunistisch spel hadden we het gewoon lastig tegen hen."

Bekijk hieronder de reactie van Erik Schouten. Vanwege een technisch probleem is het geluid niet optimaal, waarvoor onze excuses.