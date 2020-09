Harkemase Boys spelen onnodig gelijk bij VVSB, Buitenpost en ONS verliezen

De eerste grote kans van de wedstrijd op Sportpark de Boekhorst in Noordwijkerhout was voor de thuisploeg. Mo el Osroute kwam op doelman Erick Jansema af, maar de VVSB'er raakte de bal niet goed, waardoor Jansema eenvoudig redding kon bieden.

In de tweede helft had Harkemase Boys het overwicht in de wedstrijd. Dat resulteerde in een voorsprong voor de Friezen. Berwout Beimers kon een corner van Mark Bruintjes binnenkoppen. Daarna kreeg Harkemase Boys nog twee levensgrote kansen voor het verdubbelen van de voorsprong, maar ze wisten het niet waar te maken.

De thuisploeg profiteerde in de 74e minuut echter wel via Matthieu van Assem: 1-1. Ondanks het gelijkspel staat Harkemase Boys nu op een gedeelde eerste plaats in de derde divisie. De ploeg heeft, net als Sparta Nijkerk, SteDoCo en Excelsior '31, zeven punten uit drie wedstrijden.