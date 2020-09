Cambuur verspeelt opnieuw punten met gelijkspel bij TOP Oss

De Leeuwarders kwamen in Noord-Brabant al snel op achterstand. In de zevende minuut kon Olivier Rommens een voorzet van Ruben Roosken voorbij doelman Sonny Stevens werken. Met een laatste twintig minuten op de klok kwam Cambuur bijna weer op gelijk spel via Robin Maulun, maar zijn schot kwam op de paal terecht. In de fase erna zorgde vooral Top Oss voor gevaar, maar tot heel grote kansen kwam de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie niet.

Cambuur-trainer Henk de Jong was echter niet tevreden over het spel van zijn ploeg en haalde verdedigers Doke Schmidt en Sven Nieuwpoort naar de kant. Erik Schouten en Ragnar Oratmangoen kwamen nu het veld in. Daarna ging het even wat beter met de Leeuwarders en al snel verscheen op het scorebord zelfs de gelijkmaker. Invaller Oratmangoen, oud-speler van TOP Oss, kon de bal na een corner bij de tweede paal naar binnen tikken.

Strafschop

De ploeg fan De Jong ging uiteindelijk met een voorsprong de kleedkamer in. Isa Kallon werd onderuit gehaald in het strafschopgebied, waarna goalgetter Robert Mühren van de penaltystip kon aanleggen. Hij liet dat buitenkansje niet aan zich voorbijgaan: 1-2.

Na de pauze wist Cambuur deze lijn echter niet goed voort te zetten. Met nog een klein uurtje te gaan kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via Jarni Koorman. Een minuut daarvoor kreeg Cambuur nog een tegenslag te verwerken: Oratmangoen moest het veld geblesseerd verlaten.

Slotfase

TOP Oss kreeg in de slotfase nog de grootste kans op de overwinning. Trevor David kwam oog in oog met Stevens te staan, maar de doelman won het duel. Mühren slaagde er in de 82e minuut nog wel in om het net te vinden, maar dat deed hij vanuit buitenspelpositie. Daarmee eindigde het in Oss in gelijkspel: 2-2.

Cambuur staat nu derde in de competitie: de club behaalde zeven punten. Er zijn echter nog veel ploegen die minder wedstrijden hebben gespeeld en dus nog over Cambuur heen kunnen gaan.