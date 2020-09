Dronryp wint 118e Freulepartij: "Dit blijft je voor altijd bij"

"We hebben er hard voor moeten vechten, maar we hebben 'm 'in the pocket'", zei opslager Jorn Lars van Beem. Dronryp was topfavoriet, maar Van Beem had geen last van de hoge verwachtingen. "Dat is wel twintig keer per dag gezegd. Ik vond zelf dat ik over het algemeen niet veel druk voelde."

In de vierde omloop tegen Franeker kreeg Dronryp het zwaar en was de partuur niet ver van de afgrond verwijderd, maar ook op die momenten hield Van Beem alle vertrouwen. "Ik heb nooit gedacht dat we die partij zouden verliezen."

De Rypster zal deze Freulepartij nooit vergeten, zegt hij. "Dit blijft je voor altijd bij. Het kaatsen is al een mooi spel. Maar wanneer je een grote partij wint, ga je de geschiedenisboeken in."