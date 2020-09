Ysbrand Galama komt één centimeter tekort voor Nederlandse fierljeptitel

De Nederlandse titel bij de vrouwen ging naar Sigrid Bokma uit Hindeloopen. Zij kwam in de voorronde al tot een sprong van 17.08 meter en daar konden haar concurrenten in de finale niet meer overheen. Fabiënne Overbeek uit Benschop werd tweede met 15.39 meter. De derde prijs was voor Maureen Poeisz uit Sneek.

De Fries kampioene van dit jaar, Tessa Kramer uit It Heidenskip, haalde de finale niet. Zij kwam in de voorronde niet verder dan 14.56 meter. Ook één van de grote favorieten, Marrit van der Wal uit It Heidenskip, sprong niet ver genoeg voor de finale. Zij kwam tot 13.85 meter.

Junioren, jongens en meisjes

De titel bij de junioren ging naar Reinier Overbeek uit Benschop. In zijn derde sprong kwam hij tot 20.91 meter, wat op dat moment de verste sprong van de dag was. Lucas van Eijk uit Haastrecht verbeterde zichzelf in de finale nog wel met 20.11 meter, maar voor de titel was dat niet genoeg. Het leverde hem wel zilver op. De enige Friese prijs bij de junioren was voor Rutger Haanstra, met 19.85 meter. Met die sprong pakte hij het brons.

De mooiste sprong van de dag kwam op naam van Wisse Broekstra uit Tzummarum. Bij de jongens sprong hij maar liefst 20.72 meter: dat is een nieuw Nederlands record in die categorie. Hidde van Dam uit Montfoort werd tweede met 18.66 meter. Mark van der Horst uit Schoonhoven pakte het brons met 17.75 meter.

Bij de meisjes stonden er drie Friezinnen in de finale. Inger Haanstra uit It Heidenskip sprong daar het verst met een persoonlijk record van 15.10 meter. Hanneke Westert uit Sneek pakte zilver met 14.66 meter en het brons was voor Pytrix Westra uit Burgum met 14.49 meter.