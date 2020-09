Toerisme profiteert van mooie weer: seizoen loopt langer door

In Heeg zijn alle boten bijvoorbeeld verhuurd en ook in de Leeuwarder Prinsentuin liggen nog altijd veel boten.

"Mensen zijn nog volop op pad", zegt Martin Cnossen van Merk Fryslân. "Fryslân is veilig, er komen niet alleen Friezen en Nederlanders zien we, maar ook Duitsers en Belgen weten onze provincie te vinden. Alles wat lastminute is, vliegt nu weg." Het seizoen loopt nu door tot en met de herfstvakantie, en dat is normaal niet zo. "Uiteraard speelt het mooie weer en ook met de dreiging van een nieuwe coronagolf mogelijk ook. Dat mensen denken: het kan nu nog."

De code rood voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zorgt bij sommige buitenlandse gasten voor verwarring. "Ze kennen de provincienamen niet en denken dat het om het noorden van Nederland gaat. Dat wordt nu via kaartjes gecommuniceerd, de VVV krijgt er veel vragen over."

Klappen

Hoewel sommige sectoren de schade wel wat kunnen inhalen, vallen er ook nog wel klappen. "Vooral in de groepsaccommodatie en bruine vloot. Maar ook voor de horeca wordt het nog wel lastig als het weer kouder wordt en mensen niet meer op het terras kunnen zitten."

Positief aan deze tijd is volgens Cnossen dat veel mensen Fryslân nu hebben ontdekt." Vooral mensen uit de Randstad, dat is altijd een lastige groep om te bereiken. We hopen dat ze ook terugkomen, en dat het een langer effect heeft dan alleen dit jaar."