LIVE: NK Fierljeppen in Burgum

Na het Fries kampioenschap is het deze zaterdag tijd voor het Nederlands kampioenschap fierljeppen. Er doen 24 Friezen mee en 24 ljeppers van buiten de provincie. In Burgum proberen ze zo ver mogelijk te springen in de strijd om de nationale titel. In 2019 gingen 4 van de 5 medailles naar ljeppers van buiten de provincie. Volg het NK Fierljeppen op website, app en televisie.