Theater en muziek bij Syb en Adriana thuis bij Teater Thús in Kûbaard

"Door de corona zaten we thuis en wilden we kijken naar wat de mogelijkheden zijn om toch op te treden", vertelt Adriana von Bannisseht. "Er was een zaal waar het speelgoed van de kinderen lag, maar die ruimte konden we ook anders gebruiken."

Oude school

Ruim twee jaar geleden kochten Syb van der Ploeg en zijn vrouw de voormalige basisschool in Kûbaard. "Er zaten nog maar twaalf kinderen op school, dus die school kwam vrij. We zochten al een tijdje naar een gebouw voor onze oefenruimte en ons kantoor", vertelt de zanger. Ze hebben de school gekocht, er een woonbestemming op gekregen en zijn aan het verbouwen geslagen. "Toen we aan de keuken toe waren, zijn we eerst maar met de bouw van het theater begonnen. Dat hebben we dus naar voren gehaald, want we wilden een plek hebben om te spelen." Hij heeft al vijf try-outs gedaan met Wiebe Kaspers.

In de oude gymzaal is plaats voor een kleine honderd mensen, nu met de coronamaatregelen kunnen ze veertig gasten ontvangen. "Ze komen echt bij ons thuis. Het is heel gezellig en ze krijgen er hapjes bij", zegt Adriana von Bannisseht. "De meeste artiesten willen graag optreden en zijn blij dat er een plek is om te kunnen spelen", vult Syb van der Ploeg aan.

Zondag staat een concert van gitarist Harry Sacksioni met zanger Edward Reekers op het programma.