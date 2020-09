Cambuur Sjoernaal: Nieuwe speler Ter Heide te spreken over eerste maanden

Trainer Henk de Jong krijgt steeds meer opties in zijn selectie. Er komen een aantal spelers terug van blessures en dus heeft de SC Cambuur-coach voor de wedstrijd genoeg om uit te kiezen. Eén van de spelers die sowieso in de basis staat, is Jasper ter Heide. Hij is de enige nieuwe speler die een basisplek heeft en is tevreden met zijn eerste maanden in het geel-blauw.

Bekijk hieronder een reportage over nieuwe speler Jasper ter Heide en een voorbeschouwing op het duel met TOP Oss: