Werk zoeken en aanbieden op werkfestival in Sneek

De organisatie durfde het juist in deze coronatijd wel aan om dat op grote schaal op te zetten. "Er zijn veel mensen die werk zoeken en er zijn ook veel banen in deze gemeente, dus die beide partijen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Dat doen we coronaproof", zegt Christien Lycklama à Nijeholt van de organisatie.

"Over de vorm hebben we vooraf goed nagedacht en we hebben er ook overleg met de gemeente over gehad. We werken met een tijdslot en we zitten op een buitenlocatie", zegt ze. "Dus die anderhalve meter is goed te doen. We hopen op veel goede matches tussen bedrijven en personeel en daarvoor moet je elkaar in ogen kunnen zien."