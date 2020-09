Café De Taperij in Burgum dicht vanwege coronamaatregelen

Eerder deze week werden de eigenaren door de GGD geïnformeerd dat in het weekend een gast in de zaak was geweest die later positief testte op corona. Op het moment van het bezoek had de persoon geen klachten.

Door dit voorval zien ze geen mogelijkheid meer om het bedrijf te runnen zoals ze dat graag deden. "Het is voor ons op deze manier niet mogelijk om het stukje gezelligheid, die we zo graag aanbieden voor onze klanten, nog te bieden", schrijven de eigenaren.

Zodra het mogelijk is, gaan ze weer open.