Euphonia Wommels bestaat 100 jier; het wordt gevierd met een boek en gala-avond

"Het boek bieden we aan de burgemeester aan, die speciaal langskomt om ons geluk te wensen", vertelt Jan Bootsma van Euphonia. "In het boek staat wat muziek voor de leden betekent."

Op de gala-avond gaat Euphonia zelf niet spelen, maar er is iets anders bedacht. "We hebben solisten uitgenodigd waarmee we eerder hebben gewerkt en die zullen voor ons spelen. Eén van hen is Gurbe Douwstra, de andere namen houd ik nog geheim, want het moet een verrassing voor de leden zijn, maar geloof me, het gaat om gerenommeerde musici."

De organisatie houdt zich streng aan het protocol. "We hebben de stoeltjes heel precies op anderhalve meter uitgeteld, en zo kunnen er 60 mensen in. De zaal zit stampvol, meer mensen kunnen er echt niet in. De leden kunnen dus ook geen partner meenemen. Daar hebben we voor geregeld dat ze het live via YouTube kunnen zien."