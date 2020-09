LIVEBLOG: De Freule in Wommels

Het is dé partij van het jaar voor jongens tussen de 14 en 16 jaar: De Freulepartij. De kaatswedstrijden worden worden zaterdag weer gehouden in Wommels. Dit jaar doen 39 parturen mee. De grote vraag is natuurlijk: wie wordt de opvolger van Winsum? Volg de Freule in dit liveblog of op Omrop Fryslân radio. Vanaf 13.00 uur zenden we De Freule ook live uit, vanaf deze plek.