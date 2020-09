Zaalvoetbalvrouwen Drachtster Boys en Libertas beide met winst naar huis

De vrouwen van Drachtster Boys speelden tegen G.S.F.V. Drs. Vijfje, een zaalvoetbalvereniging uit Groningen. De wedstrijd begon niet bepaald positief, want de tegenpartij wist direct een goal te maken. Het kwam echter weer snel tot de 1-1, door een doelpunt van Esther van Toledo, laag in de hoek van de goal. Maar er volgde ook weer een tegengoal van Sharron Luther omdat keeper Anna Reitsma even niet goede oplette. Dit gebeurde allemaal in de eerste vijf minuten. Tijdens de pauze stond het voor de Drachtster Boys wel op 2-2, omdat Amber Werkman nog een goal kon maken.

In de tweede helft ging het er veel voorzichtiger aan toe, maar dat wil niet zeggen dat er geen successen werden geboekt. Het werd 3-2, daarna 4-2 en ook nog eens 5-2 vanwege goals van Jessie Prijs. Niet lang voor het einde kwam er nog wel een tegengoal van Drs. Vijfje. Die was vergeefs, want de winst was al voor Drachten. Met 5-4 werd de wedstrijd gewonnen.

Libertas-OS Lusitanos

Op datzelfde moment debuteerde Libertas in de eredivisiezaal in de Boppeslach in Damwâld, met als tegenstander OS Lusitanos uit Amsterdam. De vrouwen van Damwâld wisten voor de pauze op voorsprong te komen. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Renza Dijkstra. Een kwartier na de start maakte Chelly Drost van OS Lusitanos wel een tegengoal, maar nog geen drie minuten later schoot Sam Bosma weer in de goal van de Amsterdamse ploeg. Daarmee was de tussenstand in de pauze 2-1.

Na de pauze konden de Damwâldsters de winst uitbreiden: al snel werd de voorsprong 4-1. De doelpunten die deze score mogelijk maakten kunnen we op naam schrijven van Sam Bosma en Renza Dijkstra.