Twee twijfelgevallen voor Heerenveen-trainer Johnny Jansen voor wedstrijd in Sittard

SC Heerenveen won afgelopen week de eerste competitiewedstrijd van Willem II, met 2-0. Na zes nederlagen in de voorbereiding ziet het toekomstbeeld er al heel anders uit voor de Heerenveense voetbalclub. "Nou ja, weet je, daar zijn we eigenlijk niet eens zo zeer mee bezig. We kijken al weer verder. Kijken naar hoe we willen verbeteren. Maar laat het duidelijk zijn, deze start is wel heel positief. Een hele opluchting."

Counterploeg of niet?

SC Heerenveen speelde tegen Willem II heel compact: met veel mensen achter de bal. De vraag die voor de hand ligt, is of Heerenveen nu een counterploeg heeft. "Ja weet je, ik dacht al, die vraag zal ik misschien wel krijgen. En ja, misschien wel. Maar aan de andere kant: Spelen we nou echt zo anders als vorig jaar? Ik denk het niet. Maar we spelen nu heel compact, vanuit de organisatie en we zetten nu eerst de verdediging goed neer. En tja, als mensen dat nu zien als een counterploeg, ach nou ja, ik snap dat wel. Maar we willen vanuit dat compact spelen verder bouwen. Beter verdedigen vanuit daar beter gaan voetballen."