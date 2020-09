VIDEO: It Polytburo met Fred Veenstra

In It Polytburo was Fred Veenstra te gast, burgemeester van gemeente De Fryske Marren en ook voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten. Mei hem is gesproken over de zorgen die bij veel gemeenten leven: er zijn grote tekorten op de begrotingen. Er komen veel extra kosten bij de jeugdzorg vandaan, maar ook voor alle coronamaatregelen is geld nodig. Volgens Veenstra moet er structureel meer geld bij.