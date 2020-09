Van Balen-koffie terug naar Franeker

In het pand waar Van Balen-koffie in 1881 begon, was vandaag de herintroductie. Mariska van Balen zal een doorstart maken met het bedrijf dat haar schoonfamilie 35 jaar geleden sloot.

Familiedocumenten

"We kwamen documenten van de familie tegen en werden daardoor toch wel nieuwsgierig", vertelt Van Balen over de reden van de doorstart. "Toen hebben we wat meer kennis opgedaan en zo kwam het steeds verder. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging en heb toen toch deze stap genomen."

Ook al komen de koffiebonen zoals vroeger uit Zuid-Amerika, dezelfde smaak zal de koffie waarschijnlijk niet hebben. "Of het écht dezelfde koffie is als vroeger, dat is moeilijk te zeggen, en ook moeilijk te achterhalen."