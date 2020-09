Leeuwarder studentenclub Osiris houdt sociëteit voorlopig dicht met corona

"Toen we het hoorden hebben we meteen de kroeg gesloten. We hebben contact gehad met de GGD en de gemeenten en hebben besloten dat we onze sociëteit te sluiten op eigen initiatief. Tot 28 september blijft deze ook dicht, en als het langer moet dan doen we dat. We willen geen risico lopen op veel besmettingen in Leeuwarden," legt Iris van der Schoot van Osiris uit.

Studintenstigma

Van der Schoot wil af van het beeld dat studenten geen rekening zouden houden met de coronamaatregelen. "Ik denk juist omdat er een vergrootglas op de studenten ligt, dat we er extra mee bezig zijn. We willen dat er gezellig kan worden gedaan op de juiste manier. Met zo weinig mogelijk mensen in dezelfde ruimte. We hopen de eerstejaars studenten wel een goed beeld kunnen geven van het studentenleven, maar wel met de juiste maatregelen. We proberen de maatregelen die steeds doorkomen zo goed mogelijk op te volgen, de 1,5 meter goed aan te houden, alle evenementen die we voor eerste- of meerderejaarsstudenten laten we goedkeuren door de gemeente, we spreken elkaar aan op de afstand en we letten gewoon zoveel mogelijk op."