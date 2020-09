Geen kermisattracties op de Sinnebuorren met het Jouster Merke-weekend

Het was al bekend dat er op de Jouster Merke-donderdag geen kraampjes in de Midstraat komen, maar de kinderattracties zouden nog wel doorgaan. Volgens burgemeester Fred Veenstra is het zonde, maar ook nodig. "Het is heel jammer dat dit moet, want we hadden er alles op ingezet om de kermis wel door te laten gaan. Voor de zomer hadden wij daar als college al een besluit over genomen. In Lemmer hebben we het ook gedaan en dat ging eigenlijk heel goed."

Burgemeester Veenstra: niet haalbaar

De grootste reden is dat er een groot aantal mensen tegelijkertijd op het kermisterrein kunnen rondlopen en dat daardoor wachtrijen ontstaan buiten de hekken. "Naar de locatie bij het centrum komen altijd veel mensen. De exploitant moet veel investeren in afzettingen, routes, extra beveiliging, EHBO. Als het aantal mensen dat mag komen dan beperkt is, kan de exploitatie ook niet uit," zegt Veenstra.

Daarom het besluit: het is niet haalbaar. "Ik heb wel de indruk dat mensen het snappen. Ik hoop ook dat de inwoners van Joure het snappen. Het aantal besmettingen neemt toe, vooral bij de jeugd russen de 16 en de 20 jaar. Dat is ook een doelgroep van de kermis. Onlangs was in het nieuws dat de rioolwaterzuivering bij Joure fors meer coronadeeltjes in het water ziet. Dus dat laat wel zien dat er wat aan de hand is."

Andere activiteiten

Het luiden van het Jouster Merke-klokje gaat ook niet door, evenals de Agrarische Schouw in park Heremastate, de muziek bij de Jouster Toer en de Jouster Merkeloop. Bovendien hebben een aantal horecazaken aangegeven in het weekend (deels) dicht te blijven. Het steigerterras tussen café Het Tolhuis en hotel Anne-Klare wordt verwijderd.

De koopzondag gaat nog wel door, maar zonder modeshow. Ook de paardenkoersen op maandag gaan door, maar enkel voor sponsoren en genodigden. "Op de Nutsbaan zijn goede indelingen gemaakt zodat mensen afstand kunnen houden. Het is ook een heel groot terrein," geeft Veenstra aan. "Zo hebben we toch nog net een paar dingen die heel ver weg wat op de Jouster Merke lijken."

De gemeente hoopt dat de kermis volgend jaar wel weer kan worden georganiseerd.