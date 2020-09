Voetbalclub Sneek Wit Zwart verlengt sponsordeal met ING

De bank is een grote sponsor in het amateurvoetbal. De komende tijd worden de contracten met meer dan 500 clubs verlengd. Daarbij wil de bank dat minstens 25 procent van het sponsorbedrag wordt besteed aan meisjes- en damesvoetbal. Het doel is dat het aantal vrouwelijke leden van de voetbalbond KNVB binnen 5 jaar met 25 procent is gegroeid. Ook Sneek Wit Zwart wil daarmee verder, zo heeft voorzitter Frank Slob toegezegd.