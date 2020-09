Operaasje Fryske Flagge: Martha Fokkema zet een bed and breakfast op in Portugal

Martha, oorspronkelijk uit Eastermar, woont nu in Silves in het zuiden van Portugal. Het is de oudste stad van wat vroeger het koninkgrijk Algarve was. "het is een Moorse, historische stad, en er is veel te zien. Zo is er een mooi Moors kasteel boven in de stad, veel oude gebouwen en smalle, kleine straatjes. Het is een heel mooi plekje."

Haar Portugese man is Martha in Nederland tegengekomen, maar hun droom om een bed and breakfast te beginnen hebben ze twee jaar geleden in Portugal waargemaakt. In de omgeving van Silves draait het om toerisme en het leek hen altijd al mooi om alles daar te delen met gasten. In Portugal lijkt Martha op haar plek te zijn. "Ik mis niet veel uit Friesland, maar wel het suikerbrood!", vertelt Martha.

Moeilijkheden

Met corona was de klap hard in de omgeving van SIlves, omdat ze draaien op het toerisme en dat door de corona zowat stil kwam te liggen. Het bed and breakfast van Martha en haar familie is echter nog niet open, omdat ze veel problemen met de bouw hadden. Omdat ze nog niet open waren, heeft corona dus niet veel invloed gehad op hun situatie, maar dat betekent niet dat ze het makkelijk hebben.

Op dit moment loopt Martha's bed and breakfast tegen te muren van de Portugese bureaucratie aan. "Ze zijn hier heel streng, de wet is de wet." Ze hoopt dat het op korte termijn kan worden opgelost, maar tot nu toe valt de ervaring haar ontzettend af. Martha denkt voor het einde van 2020 haar bed and breakfast te openen.