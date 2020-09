Directeur Geart de Vries stopt bij Historisch Centrum Leeuwarden

Het historisch centrum heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een erfgoedcentrum dat steeds meer het publiek opzoekt. Met het beheer van de Oldehove en het Piet Pander Museum heeft het gemeente-archief een grotere functie gekregen voor een breed publiek.

"Het HCL is steeds meer een publieksinstelling geworden", legt De Vries uit. "Er komen misschien steeds minder mensen op de studiezaal (omdat heel wat archiefstukken inmiddels zijn gedigitaliseerd, red.), maar een breed publiek weet het HCL te vinden om verhalen te horen over hoe het vroeger was in de stad en in de 35 dorpen. Men komt voor lezingen, stadswandelingen en educatieve projecten."

Binnenkort wordt de facature voor directeur van Historisch Centrum Leeuwarden opengesteld en zet de zoektoch naar een opvolger uiteen.