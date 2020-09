Cambuur wil winnen voor zwaar geblesseerde Akoy: "Dat zijn we verplicht"

Eén van de spelers die weer bij de selectie zit is Van der Kaap. Hij ontbrak de laatste weken: "Ik had een kleine irritatie in de hamstring. Het had even tijd nodig om te herstellen. Ik heb alles weer meegedaan, dus ik voel me weer top." De vraag is hoelang de verdediger nog bij Cambuur speelt.

Donderdag werd duidelijk dat er interesse voor hem is vanuit Israël. Maccabi Netanya zou Van der Kaap over willen nemen: "Er is inderdaad interesse. Hoe serieus dat is, dat kun je beter aan mijn zaakwaarnemer vragen. Ik houd me daar niet mee bezig en ik focus me op de wedstrijd", vertelt Van der Kaap, die er vanuit gaat gewoon in Leeuwarden te blijven voetballen. Toch is hij er wel trots op de interesse: "Het geeft me wel zelfvertrouwen."

Afgelopen jaar verloor Cambuur met 3-2 van TOP Oss. Speelt die wedstrijd nog in het achterhoofd bij de spelers? "Nee, niet per se. Trainer hoeft het ook niet te zeggen. We moeten gewoon sportieve revanche pakken."