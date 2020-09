Freedsmerk over nieuwe coronamaatregelen: "Goed dat studenten tik op vingers krijgen!"

"Het is goed dat die studenten een tik op hun vingers krijgen. De cijfers lopen sterk op en dat kan vooral worden verklaard uit het gedrag van jongeren in de horeca." Dat was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagmarkt op de strengere regels waar het kabinet naar streeft in de strijd tegen het hogere aantal besmettingen.

Gebrek aan discipline

"Er is duidelijk een gebrek aan discipline bij de jongeren", merkte de tassenman op. Voor sommigen mocht het nog wel wat strenger. "De kroegen om 1.00 uur dicht is nog veel te laat, doe het dan om 22.00 uur!" Anderen noemden zelfs 21.00 uur en er was ook iemand die de kroegen meteen maar helemaal wilde sluiten.

"De horeca krijgt weer de zwarte piet", reageerde een ander. "Zelf hebben ze de boel bij het testen niet op orde, dan is het makkelijk om de horeca de schuld te geven!" Volgens een man die in de horeca werkt, worden jongeren vaak 'wat plakkerig' als een paar drankjes op hebben. "Wij hebben het vaak over 'huppelwater' wat ze dan drinken..."

"Het is maar een griep"

Een jonge vrouw vond het allemaal maar overdreven: "Het is gewoon een zware griep. Zwakkere mensen worden daar altijd al ziek van. Maar ik wil er niet over uitweiden wat we daar thuis over zeggen...." Tenslotte zei in oudere vrouw: "Wij zijn ook jong geweest en toen deden we ook van alles dat niet mocht. Nee hoor, ik zeg nu niet wát allemaal!"