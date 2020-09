Jannewietske de Vries nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Noard Nederlands Orkest

De Vries is sinds september 2018 burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze is ook bestuurslid van het BNG Cultuurfonds. Tussen 2007 en 2015 was ze gedeputeerde van de provincie Fryslân. In haar portefeuille had zij onder andere media en cultuur.

"Muziek raakt mij van alle kunstvormen het meest. Ik help graag mee met de ambities van het orkest en de regionale binding verder te brengen", licht De Vries toe.

De Vries neemt het stokje over van Henk Pijlman. Hij neemt na negen jaar voorzitterschap afscheid. De andere leden van de RvT zijn Petra Smeets, Jorrit Volkers, Wim Vos, Jurriaan Wentink en Annelize Wilpstra.