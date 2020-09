Grote zoekactie naar vermiste man in omgeving Drachten

Signalement Rients Plantinga:

Lengte: 1.90 meter

Haarkleur: donkerblond

Oogkleur: groen/blauw

Rients draagt naar alle gedachten een lichte spijkerbroek, witte schoenen en een wit T-shirt. Hij had op het moment dat hij verdween een snee in zijn rechter wenkbrauw en een wond op het jeukbeen onder zijn rechteroog. Zijn telefoon is voor het laatst gelokaliseerd op de Sportlaan in Drachten.

Mensen die Rients na zijn vermissing nog hebben gezien of weten waar hij is, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.