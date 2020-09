Fierljepper Bart Helmholt wil vlammen op laatste NK

De accommodatie in Burgum is in 2018 grondig gerenoveerd. Dat heeft intussen een grote reeks aan records opgeleverd. Drie Nederlandse records staan op naam van Burgum: Het vrouwenrecord van Marrit van der Wal (18.19 ,m), het juniorenrecord van Reinier Overbeek (21.38) en het jongensrecord (20.30 m), dat ook van Overbeek is.

Ook het Fries juniorenrecord werd in Burgum gevestigd: 20.44 meter van Freark Kramer.

Nederlands records

In 2017 sprong Jaco de Groot 22.21 meter in Zegveld. Dit is tot nu toe de enige sprong waarbij de 22 meter werd overschreden. Het schansrecord staat sinds vorig jaar ook op naam van Jacco de Groot: 21.49 meter. Dat is nog altijd de verste sprong die ooit binnen de Friese provinciegrenzen gemaakt zijn.

Jaco de Groot over het NK: