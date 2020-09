Medewerkers GGZ rennen en fietsen 555 kilometer voor het goede doel

Om de anderhalve meter afstand hand te havenen, zijn de deelnemers van de Socialrun opgedeeld in teams en ook die zijn weer opgedeeld in subteams. Stefan van den Driest van GGZ Friesland is één van de teamcaptains. Volgens hem moest de organisatie mensen teleurstellen omdat er teveel aanmeldingen voor de sponsortocht waren. "mensen hebben het hart op de goeie plek zitten", concludeert Van den Driest.

Steeds moeilijker

De tocht slingert door Fryslân, maar ook door delen van Drenthe en Groningen. Volgens Van den Driest gaat het nog wel snel, maar wordt het met het verstrekken van de uren en dagen steeds lastiger. " Maar het goede doel en het geld dat wordt opgehaald in het achterhoofd houden, geeft motivatie."

Aandacht voor de stigma's

De 555 kilometertocht wordt niet alleen afgelegd om geld op te halen, maar ook om aandacht voor stigma's om psychische problemen heen te creëren. Martijn van Wallinga, een teamlid van GGZ Friesland: "Jonge volwassenen zijn bijvoorbeeld terughoudend met het vertellen over hun psychische belemmering. Ik vind het goed om oog te hebben voor destigmatisering daarvan, zodat we meer gelijke kansen kunnen creëren."