Omrop TIP: De Freule en het NK Fierljeppen live te volgen bij Omrop Fryslân

Zaterdag 19 september is de combinatie Freule en het NK Fierljeppen vanaf 13.30 live te volgen op Omrop Fryslan televisie. De Freule is vanaf 13.00 uur ook volledig te volgen via de stream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

Op Omrop Fryslân Radio is er in Sneon yn Fryslân ook aandacht voor de Freule en het NK Fierljeppen. Ook zijn we bij TOP Oss - SC Cambuur. De uitzending duurt totdat al die wedstrijden zijn afgelopen. 's Avonds vanaf 21.00 uur is er een extra sportprogramma op de radio met live verslag van Fortuna Sittard - SC Heerenveen.