Oerol komt in coronatijd toch met festivalweekend, digitaal en fysiek

Volgens directeur Siart Smit werd er na het afgelasten van Oerol in verband met corona niet lang getwijfeld of er nog iets zou worden georganiseerd, maar wel over de vorm. "We hebben een programma gemaakt met daarin ook een fysieke ontmoeting, want je merkt na zo'n lange tijd dat het waardevol is dat je elkaar live ontmoet."

Verschillende routes

Het publiek wordt meegenomen over het eiland aan de hand van twee routes. Die zijn voor vaste groepen van zo'n 50 man bedoeld en lopen over West-Terschelling en van Midden- tot Oost-Terschelling. De routes zijn multidisciplinair en laten werk zien van een uiteenlopende groep kunstenaars.

Maximaal 450 mensen

Er kunnen in totaal 450 mensen meedoen aan de fysieke editie van Oerol. Smit: "Op het eiland natuurlijk te maken met beperkingen. Er kunnen maar 450 mensen de gelukkige zijn. Daarom hebben we ook een online programma, zodat mensen breder kunnen deelnemen." Het programma is grotendeels binnen.

In juni was er ook al een digitale versie van Oerol. Toen waren er vijf dagen lang online voorstellingen te zien op het 'imaginaire eiland'.

De kaartverkoop gaat eind volgende week van start. Of het weekend kan doorgaan, hangt wel af van de regels van de overheid en de gemeente, heeft de organisatie laten weten.