Demonstratie in Leeuwarden voor evacuatie vluchtelingenkamp Moria

Volgens Ykema moeten er meer vluchtelingen worden opgevangen. Het lijkt volgens haar vaak alsof de politieke wil er hier niet is, terwijl Nederland een van de landen is die meepraat over de Europese grensregio's.

"De stank vergeet je nooit meer"

Zelf is zij zo'n twee jaar geleden negen maanden op het eiland Lesbos geweest. Op kamp Moria werkte zij als vrijwilliger. Volgens Ykema was het daar toen al verschrikkelijk. "In één tent wonen vaak al vier gezinnen dicht op elkaar. Iedereen moet in de rij staan voor eten, er is geen school voor kinderen, er is geen goede medische zorg en ook douches en wc's zijn er niet", vertelt ze. "Er is veel viesheid op Moria." Volgens Ykema vergeet je de stank van het kamp nooit meer als je er ooit bent geweest.

Vluchtelingen opnemen

Volgens de organiserende groep achter de demonstratie moet de Nederlandse regering zijn verantwoordelijkheid nemen. Nederland wil niet meer dan 100 vluchtelingen opnemen, en dat is veel te weinig, vindt Ykema. De demonstratie is zaterdagmiddag om 14.00 uur in Leeuwarden, op het Oldehoofsterkerkhof. Er komen sprekers, maar er zullen ook muzikanten zijn.

Bij het protest wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. De mensen moeten 1,5 meter afstand houden, daarvoor komen er ook stippen op de grond.