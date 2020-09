MSV Prikkedam begint crowdfundingsactie na dwangsommen

"We vinden het jammer dat we door de dwangsommen zo negatief in het nieuws zijn",vertelt Margreet Prins, bestuurslid van Prikkedam. "We zijn heel druk bezig met het zoeken naar oplossingen en we vonden daarom dat we dit plan maar op moesten pakken."

Geen streefbedrag

De motorsportvereniging heeft geen streefbedrag voor ogen met de crowdfundingsactie. "We zijn gewoon van plan om te kijken wat het op gaat leveren." Het is in ieder geval niet de bedoeling dat de dwangsommen ervan worden betaald. De vereniging wil eerst op zoek naar andere oplossingen.

"Zoals een adviesbureau, investeren in dure geluidsschermen en we hebben ook juridisch advies nodig. Dat kost veel geld. Met de crowdfundingsactie kunnen we de oorlogskas spekken om de storm te doorstaan", legt Prins uit. De vereniging wil zelf ook geluidsmetingen laten uitvoeren op de baan. "Dat is niet zomaar te betalen door een vereniging."

"Ruimte krijgen"

Het geluidsoverlastprobleem bij de motorsportvereniging speelt al veel langer. De eerste last onder dwangsom werd op 8 november 2016 opgelegd. Prins: "We moeten in gesprek blijven met de gemeente en er moeten niet nieuwe dwangsommen komen. Het kan wel goed komen, maar dan moeten we wel de ruimte krijgen om de oplossingen waar we nu mee bezig zijn uit te voeren."