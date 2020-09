Noardeast-Fryslân wil bezuinigen op eigen organisatie

De gemeente is nog altijd veel geld kwijt aan zorg en welzijn, Daar is al 3,5 miljoen euro op bezuinigd. Maar omdat er meer aanvragen voor de WMO en jeugdzorg zijn, gaan de kosten omhoog en moet er toch weer in gesneden worden.

In de begroting wordt rekening gehouden met financiële tegenvallers, want de gemeente weet bijvoorbeeld nog niet hoe het komt met de gevolgen van de coronacrisis en het is ook nog niet duidelijk hoeveel geld Noardeast-Fryslân van het Rijk krijgt.

Wel investeren

Noardeast-Fryslân heeft een fonds van meer dan zestien miljoen euro door de verkoop van aandelen. Dat geld kan gebruikt worden voor ontwikkeling in de gemeente. Daarnaast verwacht de gemeente ook te moeten investeren in de eigen organisatie. Dat vanwege de andere manier van werken die met het invoeren van de Omgevingswet in 2022 nodig zal zijn.