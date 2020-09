Friese middelbare scholen zien schrappen van praktijkexamens niet zitten

Het Bogerman, Nordwin College en RSG Simon Vestdijk zeggen allemaal dat ze er nog niet op deze manier over hebben nagedacht. Syde de Jong, locatiedirecteur van de school van Simon Vestdijk in Franeker, vindt dat het statement van de SPV te vroeg komt. "Het is nog wat vroeg in het jaar. Het is natuurlijk afhankelijk van wat er in de loop van dit schooljaar allemaal gaat gebeuren."

Praktijklessen gemist

De leerlingen hebben door de coronacrisis meer dan dertien weken praktijklessen gemist. De school wil eerst kijken of deze achterstanden zijn in te halen. "We hebben nog geen duidelijk beeld van de situatie. We zijn ook nog maar vier weken los, dus we moeten echt even bekijken hoe het gaat lopen. Maar de examens meteen schrappen, daar hebben we nog niet over nagedacht."