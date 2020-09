Start aanleg 380 kilometer glasvezel voor buitengebied Waadhoeke

Het doel is om de komende maanden totaal zo'n 380 kilometer glasvezel aan te leggen. Volgens wethouder De Pee zitten veel mensen in het buitengebied hier echt op te wachten. "We hebben tegenwoordig zorg en onderwijs online, het is belangrijk dat ook mensen in het buitengebied daar aan mee kunnen doen. We hebben de afgelopen maanden wel kunnen zien hoe belangrijk dat is."

Tot nu toe heeft zestig procent van de bewoners van het buitengebied een aansluiting aangevraagd. Kabelnoord hoopt dat het er na verloop van tijd nog wat meer worden, maar kan niet iedereen helpen.

Tijdsdruk

"Het aansluiten van mensen die erg ver van de kabel wonen, aan het einde van een lange reed, is nu te kostbaar. We hopen dat de provincie daar nog een potje voor heeft", zei directeur Geelhoed van Kabelnoord. Er staat wel wat tijdsdruk op het project, want volgens afspraken met de provincie zouden alle kabels er voor mei 2021 moeten liggen. Tegen die tijd hoopt Kabelnoord ook het buitengebied van Harlingen bereikt te hebben.