Sybrand Buma wordt voorzitter van nieuwe landelijke Cultuurcommissie

Het gaat dan om alle cultuurgoederen en verzamelingen die de overheid zelf, of musea en andere instellingen bezitten, maar ook om verzamelingen in particulier bezit. De 'Commissie Collectie Nederland' is ingesteld door de Raad voor Cultuur en is officieel benoemd door cultuurminister Van Engelshoven.

Naast Buma zitten er nog acht andere mensen in. "De leden van de commissie hebben samen veel kennis van roerend erfgoed, collectievorming en wetgeving", volgens de Raad voor Cultuur.