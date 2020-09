VIDEO: Werkbezoek Willem-Alexander en Máxima aan Zuidoost-Fryslân

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren donderdag de hele dag in het zuidoosten van Fryslân. Het is de eerste keer sinds de coronacrisis dat het koningspaar een streekbezoek brengt. Er werd onder andere gesproken over duurzaamheid en over de Regiodeal. Zuidoost-Fryslân is één van de twaalf regio's die extra geld krijgen om de regio te versterken. Het bezoek was anders dan anders vanwege het coronavirus. Het schema was daarom voor het grootste deel geheim, zodat er geen mensen op konden afkomen.