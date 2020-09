Coronacrisis zorgt voor veel stress bij zorgmedewerkers: "Abnormale situatie"

"Toen de crisis op het hoogtepunt was, durfden mensen er wel voor uit te komen", volgens Uringa. "Maar nu het wat rustiger is, doen we alsof het er een beetje bijhoort. Dat baart mij zorgen."

"Problemen in het dal van de stress"

Waar het in ziekenhuizen in de Randstad weer drukker wordt met coronapatiënten, valt het hier in Fryslân nog wel mee. Maar vooral in deze situatie, moeten medewerkers oppassen, zegt Uringa.

"Mensen kunnen heel erg lang veerkrachtig zijn, maar vooral in het dal van de stress kom je in problemen. Het is natuurlijk wel zo dat je in het ziekenhuis altijd met lastige situaties werkt. Dat is ook wel het vak waar je voor kiest."