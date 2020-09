Vleermuizen spotten? Dat kan op excursie in Kimswerd

"Wij vertrekken om en nabij de schemering, wanneer de vleermuizen uit hun schuilplek komen", vertelt Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie. "Wij zullen dan met een groepje mensen op weg gaan door het dorp. Dan gaan we bij plekken langs waarvan wij weten dat de vleermuizen daar voorkomen, en dan kunnen mensen zelf met een detector proberen hun geluiden op te vangen. De beestjes maken geluiden met een hoge frequentie."

Nachtbeesten

De excursies zijn bedoeld om mensen kennis te laten maken met vleermuizen. Omdat ze nachtbeesten zijn, komen de meeste mensen ze niet veel tegen. "Wij willen mensen leren dat Fryslân echt een provincie is voor de vleermuis. Er is veel water, er zijn veel elzensingels, dus het is echt een geschikt landschap. Wij willen mensen ook laten weten dat ze bij hen onder het dak kunnen wonen, zonder dat ze dat weten. Meestal heb je er eigenlijk helemaal geen last van."